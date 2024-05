Un plebiscito: De Zerbi torna in Serie A, scelto il club

Il tecnico bresciano ha aperto all’addio al Brighton al quale è contrattualmente legato fino a giugno 2026. Molti tifosi del Milan lo vogliono al posto di Pioli

Nell’ultima conferenza stampa, Roberto De Zerbi ha lanciato segnali di addio al Brighton. Agli inglesi è legato fino a giugno 2026, ma al momento è tutto fermo per un eventuale rinnovo. Il motivo è semplice: il tecnico bresciano ambisce a una nuova avventura, al salto in una big europea. È una delle alternative a Rangnick per il Bayern Monaco, mentre in Premier è stimato dal nuovo boss del Manchester United, Jim Ratcliffe. In Italia, invece, è il ‘sogno’ di molti tifosi del Milan.

C’è da dire che fino ad oggi i rossoneri non hanno compiuto passi concreti per De Zerbi, nel cui contratto è presente una clausola risolutiva da 13 milioni di euro. Eppure i rumors su un suo possibile approdo, anzi ritorno al Milan non si placano. Anzi, si sono fatti più intensi dopo che Furlani e soci hanno, o meglio dire avrebbero fatto retromarcia per Lopetegui come conseguenza delle proteste, con tanto di petizione contro, da parte dei tifosi milanisti. Praticamente di tutti.

Il nome di De Zerbi è sempre sulla cresta dell’onda, a maggior ragione adesso. Ai suoi follower X, Calciomercato.it ha chiesto quale sarebbe l’opzione migliore per il futuro dell’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar Donetsk, proprio alla luce delle sue ultime dichiarazioni.

Manco a dirlo, il sondaggio è stato stravinto col 52,4% dall’opzione Milan. Lontanissime tutte le altre, dal restare al Brighton al Napoli fino a una nuova esperienza all’estero.