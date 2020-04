CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA FIORENTINA / Federico Chiesa va in dribbling sul futuro: l'attaccante della Fiorentina, obiettivo di mercato di Juventus e Inter, ha risposto oggi alle domande dei tifosi in una diretta su Instagram con il fratello Lorenzo. Il calciatore ha lasciato correre tutte le domande sul suo futuro ("sul mercato non si risponde" ha chiosato), soffermandosi invece su qualche curiosità.

In primo luogo la sua sulla ripresa del campionato: "Non so quel che accadrà, farò quello che ci dicono di fare giorno dopo giorno". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Poi arriva il momento dei paragoni: "Ribery è il compagno più forte, ha vinto tutto e ha una qualità fuori dal comune. Castrovilli è devastante anche in allenamento. Il portiere più forte con cui ho giocato è Cragno: in un Fiorentina-Cagliari mi parò di tutto. E' davvero forte". Dal campo alla famiglia: "Il Chiesa più forte è Lorenzo, anzi papà: a lui vorrei rubare i 140 gol in Serie A".