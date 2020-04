CALCIOMERCATO NEWCASTLE ALLEGRI POCHETTINO / Sfuma la pista inglese per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, ex Juventus, era segnalato tra i papabili per la panchina del Newcastle. Secondo quanto si apprende da 'Sky Sports', però, l'opzione numero uno per i 'Toons' sarebbe Mauricio Pochettino. Per convincere l'argentino, sarebbe pronto un contratto da circa 11 milioni e mezzo di euro netti a stagione.

Qualora non si trovasse l'accordo, l'alternativa sarebbe il ritorno di Rafa, attualmente alin Cina. Lo spagnolo non ha nascosto il suo gradimento all'ipotesi di un ritorno sulla sua ultima panchina europea.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atletico Madrid, ESCLUSIVO: contatti con Allegri

Calciomercato Napoli, assalto Newcastle a Koulibaly