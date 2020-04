CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND MBAPPE / Una coppia da sogno, Kylian Mbappé insieme ad Erling Haaland. Sarebbe questo il desiderio - secondo quanto riportato da 'AS' - del Real Madrid.

I Blancos, dopo aver ceduto, sono alla ricerca di goal pesanti e nessuno più del francese e del norvegese possono garantirli, oggi e domani.

Il club capitolino sarebbe pronto a sferrare l'attacco per il campione del Psg nel 2021, anno in cui, inoltre, il cartellino del giocatore del Borussia Dortmund varrà 75 milioni di euro. Il Real Madrid guarda così al futuro visto l'andamento di Jovic, pronto già a fare le valigie, e l'età di Benzema. Se i Blancos dovessero riuscire a mettere a segno il doppio colpo, molte squadre resterebbero beffate, una di questa sarebbe certamente la Juventus. I bianconeri sognano Mbappe ma la pista per i costi è ovviamente poco percorribile. Più fattibile sarebbe Haaland, ma con il Rea Madrid di mezzo tutto diventa più complicato.