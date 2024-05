Caso scommesse, nuova bufera: coinvolto un altro ex Milan

Nuova bufera scommesse, coinvolto un altro ex Milan. L’accusa e la replica ufficiale del calciatore

La stagione che si sta per concludere, in Italia e con le coppe europee, è stata caratterizzata anche dal caso scommesse. I calciatori coinvolti sono stati due italiani: Fagioli, già rientrato dopo la squalifica, e Sandro Tonali.

Nelle ultime ore è spuntato un nuovo caso riguardante un altro ex Milan, Lucas Paqueta. Il centrocampista del West Ham è stato accusato dalla FA di presunte violazioni delle regole sulle scommesse. Dopo nove mesi di indagini, relative a tre ammonizioni ricevute lo scorso anno, è arrivata la comunicazione ufficiale.

Il suo caso sarà esaminato da una commissione indipendente e, se ritenuto colpevole, anche il brasiliano potrebbe essere squalificato. Attraverso un post su Instagram, Paqueta ha subito replicato: “Sono estremamente sorpreso e turbato dal fatto che la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili”.

“Nego completamente le accuse e combatterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. – conclude l’ex Milan – A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti”.