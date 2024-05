Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 23 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Divina”. Storica Atalanta, l’Europa League è tua. In taglio basso, spazio al futuro societario dell’Inter con l’approdo di Oaktree a capo del club: “All’Inter a lungo, vinceremo ancora”

L’apertura del Corriere dello Sport: “Oh mia Dea”. Lookman stende il Bayer che cade dopo 51 partite. Gasp pazzo di gioia: “Notte favolosa”. In basso: “Oaktree, Inter a lungo” e “Motta ‘libero’, la Juve lo aspetta”..

Così apre Tuttosport: “Divina”. Forte e bella da impazzire. L’Atalanta è nella storia, Lookman mitica tripletta. In taglio basso: “Tutti aspettano Motta. Tesi per la nuove Juve ‘Amore per il pallone'”.