Calciomercato Serie A, da Zirkzee a Di Lorenzo: tutti gli aggiornamenti | DIRETTA

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Zirkzee a Di Lorenzo, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Mentre il mosaico delle panchine di Serie A è quasi al completo, i club di massima serie si muovono per i primi colpi di mercato in entrata.

Il Milan insiste per Zirkzee, ma c’è sempre da risolvere il nodo commissioni per i rossoneri. Intanto la Juventus in attacco torna sotto per Sancho e insiste per Di Lorenzo in caso d’addio al Napoli del nazionale di Spalletti. L’Inter intensifica i contatti per Martinez come vice Sommer e blocca Tessmann dal Venezia per il 2025. Il prescelto della Lazio per il post Luis Alberto è Stengs: adesso Lotito deve trovare l’accordo con il Feyenoord. Per le panchine: Di Francesco verso il Venezia, il Torino attende il via libera per Vanoli.

LIVE