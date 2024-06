Juve, altro nome per la mediana: Giuntoli cerca il sorpasso sul Milan

Juventus a caccia di rinforzi in mediana, Giuntoli prova a superare la concorrenza del Milan

Non solo Joshua Zirkzee. Tra Milan e Juventus la sfida sul mercato sembra riguardare altri giocatori oltre al centravanti olandese. Per i rossoneri rappresenta una priorità, vista la carenza nel ruolo, per i bianconeri più l’idea di ricongiungerlo a Thiago Motta, anche se Giuntoli deve guardare prima ad altri reparti.

Per esempio in mediana, dove il rinnovo di Adrien Rabiot ancora non è arrivato. Il francese è un profilo che piace a Thiago Motta e la Juventus è in attesa di risposta per quanto riguarda il rinnovo: sul transalpino c’è anche il Milan, ma le voci non sembrano preoccupare l’ambiente bianconero. Oltre a Zirkzee e Rabiot, si prospetta però un nuovo duello di mercato tra Milan e Juve. Perché i rossoneri sono in cerca, oltre che di un attaccante, anche di rinforzi in mediana e oltre al francese della Juventus, il Milan ha messo gli occhi su un altro transalpino, Youssouf Fofana. Il giocatore del Monaco, che come Rabiot sarà impegnato agli Europei, ha il contratto in scadenza nel 2025 e può liberarsi per un prezzo di favore.

Milan, c’è anche la Juventus su Fofana del Monaco

Oltre a Fofana, il Milan segue con interesse Mats Wieffer del Feyenoord, ma intanto il centrocampista ex Strasburgo è finito nel mirino anche della Juventus.

Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, ci sarebbero stati infatti dei sondaggi nelle ultime ore da parte del club bianconero. Giuntoli starebbe pensando anche a lui per rafforzare il centrocampo, soprattutto se Rabiot non dovesse rinnovare. Fofana entra dunque a far parte dell’elenco di nomi per la mediana bianconera, insieme a Douglas Luiz e a Koopmeiners. Fofana ha estimatori anche in Francia e in Inghilterra e secondo ‘Sport Mediaset’ potrebbe partire per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Una vera e propria occasione di mercato che Juventus e Milan vorrebbero provare a cogliere.