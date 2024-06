Rabiot e il rinnovo con la Juventus: cosa sta succedendo | CM.IT

La Juventus attende Rabiot sul rinnovo, con Thiago Motta pronto a lavorarci insieme ancora: le ultime di Calciomercato.it

Tante volte si è detto come il futuro di Adrien Rabiot in bianconero potesse essere legato a quello di Massimiliano Allegri, tecnico a cui è indubbiamente molto legato. Eppure, anche con il prossimo allenatore della Juventus apprezza molto il parigino e la sua permanenza a Torino torna di grande attualità.

In queste giornate sono svariate le voci che si rincorrono sulla situazione che intercorre tra la Vecchia Signora e Rabiot, per questo cerchiamo di fare chiarezza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, tra l’offerta presentata da Cristiano Giuntoli e le richieste della mamma-agente del francese non è presente una grande distanza e si tratta solamente di attendere una risposta definitiva. È importante ricordare come il contratto di Rabiot usufruirebbe ancora dei vantaggi relativi al Decreto Crescita, permettendo così alla Juventus di risparmiare al lordo sull’offerta di 7 milioni netti a stagione. In tutto questo, un ruolo importante lo gioca proprio Thiago Motta.

Rabiot gradito da Thiago Motta: la Juventus attende una risposta sul rinnovo | CM.IT

Dalla Juventus non filtra sfiducia riguardo al possibile prolungamento (si tratterebbe di un triennale) del contratto di Adrien Rabiot. Il francese rientra nei giocatori che sono stati indicati come graditi fin da subito da parte di Thiago Motta, che nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente in qualità di allenatore bianconero.

La volontà e il progetto tecnico dell’italo-brasiliano possono giocare un ruolo importante nella decisione che deve maturare Rabiot nelle prossime giornate. Anche con Thiago Motta, infatti, ricoprirebbe una posizione centrale e avrebbe i gradi di senatore della squadra. Inoltre, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le voci che riguardano un interessamento del Milan per il parigino non preoccupano la dirigenza bianconera. Insomma, si tratta solamente di attendere che tutte le parti in causa maturino una decisione definitiva, ma non c’è nessuna spaccatura o distanza siderale tra la Juve e l’entourage di Rabiot.