Milan, attivata l’opzione di Jovic: ecco cosa manca per l’ufficialità | CM.IT

Il Milan e Luka Jovic sono pronti ad andare avanti insieme. Il club rossonero è intenzionato a puntare sul serbo anche per la prossima stagione

Come da programmi, il Milan ha attivato l’opzione per il rinnovo di un anno di Jovic. Il club rossonero è rimasto molto soddisfatto del rendimento del serbo a Milano, autore di nove gol, ma per formalizzare la permanenza del giocatore vanno discussi i termini contrattuali. Jovic al momento guadagna circa 2,5 milioni di euro a stagione.

L’attacco del Milan inizia, dunque, a prendere forma. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Olivier Giroud, il club rossonero si sta muovendo per puntellare il reparto offensivo, con Joshua Zirkzee in cima alla lista dei desideri. Sulla permanenza di Jovic, invece, si era già sbilanciato Zlatan Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di giovedì. Oggi arriva così la conferma sulla volontà del Diavolo di continuare a puntare sul serbo, che nel corso della stagione ha dimostrato di essere un jolly davvero prezioso, bravissimo nel subentrare, cambiando spesso le partite.