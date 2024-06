Douglas Luiz alla Juve: gli ultimi tasselli per chiudere il maxi scambio | CM.IT

La Juventus ha scelto Douglas Luiz e lui ha risposto sì: cosa manca per chiudere la maxi operazione con l’Aston Villa

A fuoco lento, ma non troppo. La maxi operazione di mercato sull’asse Birmingham-Torino sta cuocendo con i tempi richiesti da una trattativa che coinvolge ben cinque ingredienti. Oltre a quello tra Aston Villa e Juventus, infatti, affinché si approdi alla definitiva fumata bianca è necessario trovare tutti gli accordi con i tre calciatori coinvolti in uno scambio da circa 65 milioni di euro.

Come raccontato nei giorni scorsi, nelle discussioni tra club è stata raggiunta un’intesa pressoché totale sulle valutazioni di Douglas Luiz e Weston McKennie (25 milioni), mentre ballava ancora qualche milioncino su quella di Samuel Iling-Junior (la Juve partiva da 20 milioni, Monchi da 15-17 milioni), ma le parti in causa si sono avvicinate sensibilmente in questi giorni di contatti costanti tra Cristiano Giuntoli e l’agente del brasiliano, Kia Joorabchian, che sta seguendo in prima persona la trattativa.

Douglas Luiz alla Juventus, cosa manca per chiudere il maxi scambio

Con il super agente, i bianconeri, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno già raggiunto un’intesa per l’ingaggio del centrocampista, sulla base di circa 5 milioni di euro bonus inclusi. Nel corso dell’ultimo meeting in Portogallo con Giuntoli, Thiago Motta ha promosso a pieni voti l’arrivo del 26enne ex Manchester City, ritenendo il profilo ideale per dar seguito alle proprie idee tattiche.

Sul fronte inglese, manca ancora l’accordo totale per lo stipendio di McKennie che, vale la pena ricordarlo, per rinnovare con la Juve partiva da una richiesta di circa 5 milioni. Una cifra ritenuta ancora troppo alta dall’Aston Villa, anche perché superiore a quanto percepisce lo stesso Douglas Luiz in quel di Birmingham (poco meno di 4 milioni). La volontà è quella di limare questi ultimi dettagli nei prossimi giorni, anche perché, come noto, i ‘Villans’ sono obbligati a cedere entro il 30 giugno, alleggerendo anche l’attuale massa salariale.

Parallelamente a questa trattativa, alla nostra redazione sono giunte conferme sulla richiesta d’informazioni su Alisha Lehmann. Pur non avendo reali urgenze in quel ruolo, la Juventus Women sta seriamente pensando di ingaggiare la compagna di Douglas Luiz, valutando anche l’enorme portata mediatica e social di un simile tesseramento (16,6 milioni di follower su Instagram).