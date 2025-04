Napoli, colpo dalla Fiorentina: ADL ha già un accordo con Commisso

Ad Antonio Conte è stato affidato il compito di concentrarsi al 100% sulle questioni di campo, perché al resto ci pensa De Laurentiis.

Affiancato dal direttore sportivo Giovanni Manna, il presidente del Napoli starebbe già cominciando a programmare la prossima stagione in ogni suo aspetto. Quello legato al calciomercato è sicuramente il più importante, con il club partenopeo pronto a prendersi la scena proprio come nella scorsa estate.

La priorità resta l’erede di Khvicha Kvaratkshelia, ma prima di dedicarsi a questo (delicato) discorso Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a chiudere un’importante operazione in entrata dalla Fiorentina dell’amico Rocco Commisso.

Il Napoli pesca un rinforzo dalla Fiorentina

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli. In attesa di scoprire i verdetti di quest’incredibile stagione, la dirigenza partenopea si starebbe portando avanti nella programmazione della prossima, dove l’obiettivo sarà quello di avere una squadra ancora più competitiva non solo per il campionato italiano, ma anche e soprattutto per l’Europa.

Antonio Conte avrebbe già presentato una lista di prescelti, tutti funzionali al suo stile di gioco e al progetto tecnico cominciato col Napoli la scorsa estate. A fronte di questo Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna starebbero lavorando per cercare di accontentare le richieste del salentino, sempre più orientato alla permanenza, soprattutto se le promesse del suo presidente sul fronte calciomercato dovessero avverarsi.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Gifuni nel corso del suo intervento durante il programma Fuorigioco in onda su Tele A, per convincere Antonio Conte a restare una volta e per tutte, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a portare a Napoli Moise Kean, stella della Fiorentina di Raffaele Palladino che in quest’incredibile stagione ha riconquistato la Nazionale italiana grazie alle 17 reti messe a segno in 28 partite di Serie A.

C’è già l’accordo tra ADL e Commisso

Il grande sogno dell’estate del Napoli si chiama Moise Kean. Dal canto suo la Fiorentina vorrebbe evitare di privarsi del suo giocatore migliore, soprattutto se si dovesse centrare una Champions o un’Europa League, ma qui si parlerebbe già di un accordo tra Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis.

A dirla tutta le parti non si sarebbero ancora sentite, ma l’impressione è che per la fumata bianca non ci vorrà eventualmente molto, anche perché sfruttando l’incasso della cessione di Osimhen, senza troppi fronzoli il Napoli pagherebbe la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel contratto di Moise Kean, mettendo così a disposizione di Antonio Conte uno degli attaccanti più forti della Serie A. E Romelu Lukaku? L’eventuale arrivo dell’italiano non cambierebbe il futuro del belga, che rimarrà in azzurro anche l’anno prossimo. Certo, la concorrenza potrebbe indispettirlo, ma tra Champions League, campionato e Coppa Italia Lukaku avrà tutte le occasioni di questo mondo per mettersi in mostra.