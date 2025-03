Calciomercato, pagano la clausola di Kean: “sì” legato al Mondiale

In questa stagione Moise Kean sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e abilità da attaccante vero come non succedeva da tempo.

Gli anni difficili tra Juventus ed Everton hanno minato alla reputazione di un giocatore che in questa stagione è decisivo non solo con la maglia della Fiorentina, ma anche con quella della Nazionale. Ed è proprio all’Italia e all’eventuale qualificazione ai prossimi Mondiali che è legato il futuro di Moise Kean, finito inevitabilmente nel mirino di alcune delle squadre migliori d’Europa.

Per strapparlo alla Fiorentina non esistono però scorciatoie: bisogna pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Patti chiari, amicizia lunga.

Kean saluta Firenze: pagano la clausola

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Moise Kean, tornato finalmente a far parlare di sé grazie all’incredibile stagione che starebbe facendo alla Fiorentina. I prossimi potrebbero però essere gli ultimi mesi in maglia Viola per l’attaccante italiano, finito nel mirino di alcune delle più importanti squadre d’Europa.

Consapevole del valore che oggi ha acquisto il giocatore, la Fiorentina potrebbe decidere (o rassegnarsi) a vendere Kean solo difronte al pagamento della clausola rescissori da 52 milioni di euro. Non esistono scorciatoie o strade più veloci. La volontà del club di Commisso è dunque chiara: così come non c’è alcuna voglia di privarsi dell’attaccante, non c’è n’è altrettanto nell’eventualmente trattare una sua cessione. O si esercita la clausola o Moise Kean resta felicemente a Firenze, città dove è finalmente riuscito a trovare la sua dimensione.

Allo stesso tempo, però, non è da escludere che le voci esterne non possano alimentare nel calciatore idee che non combacerebbero con quelle del club Viola. Ed è per questo che la Fiorentina starebbe pensando di blindare Moise Kean, e non potrebbe essere altrimenti considerata la stagione che starebbe facendo. Per riuscirci, però, la Viola deve alzare e non di poco la posta in palio, anche perché l’attaccante potrebbe non accontentarsi più. A riportarlo sono i colleghi di Goal.

Il “sì” di Kean dipende dal Mondiale

Moise Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, cifra che la Fiorentina vorrebbe cercare di modificare anche a fronte dell’importante stagione dell’italiano. Farlo significherebbe anche allontanare le eventuali pretendenti, anche perché la Viola non giocherebbe al ribasso, anzi, tutt’altro.

Allo stesso tempo, però, c’è bisogno che Moise Kean accetti la revisione del proprio contratto, che anche in questo caso vedrebbe l’ingaggio del giocatore aumentare dagli attuali 2,2 milioni di euro ad una cifra che verrà poi pattuita nelle opportune sedi. Il problema è però uno: se una squadra importante dovesse presentarsi con i soldi della clausola rescissoria in estate, come si potrà convincere Kean a restare a Firenze? Facendo leva sulla maglia di un altro colore, quello azzurro della Nazionale, che l’attaccante ha riconquistato proprio grazie alla Fiorentina. E con un Mondiale in vista, non è da escludere che questo fattore possa avere un peso specifico sulla scelta futura del classe 2000.