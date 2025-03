Pagano la clausola: Kean torna a vestirsi di bianconero

Stagione da protagonista a suon di gol per l’ex Juve con la maglia della Fiorentina: pronto l’assalto per il centravanti della Nazionale

Stagione da ricordare per Moise Kean, trascinatore della Fiorentina in campionato. L’ex punta della Juventus rientrerà stasera in campo in Conference League nella trasferta in Grecia sul campo del Panathinaikos, dopo il brutto colpo ricevuto nelle scorse settimane nella gara contro il Verona.

Palladino si affida al suo attaccante principe per proseguire la corsa in Europa, con il centravanti della Nazionale autore di una stagione da assoluto protagonista dopo lo scetticismo iniziale e l’annata all’asciutto sul piano realizzativo con la maglia della Juve. Nuova vita per Kean in quel di Firenze, con il classe 2000 vice capocannoniere della Serie A con 15 reti dietro solo all’atalantino Retegui e che complessivamente ha messo finora a referto un bottino da 19 centri in tutte le competizioni.

C’è il Newcastle sulle tracce di Kean: 52 milioni e ritorno in Premier League

La Fiorentina e Palladino si coccolano Kean, che però ha attirato le attenzioni dall’estero a suon di gol e prestazioni.

Sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbe in particolare il Newcastle, per un ipotetico ritorno in Premier League la prossima estate dopo l’avventura non particolarmente felice in passato all’Everton. I ‘Magpies’ potrebbero essere costretti a privarsi di Isak a fine stagione a fronte di un’offerta irrinunciabile e Kean sarebbe uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza bianconera e del tecnico Howe per rimpiazzare il nazionale svedese. Il centravanti 2000 piace molto al club inglese, pronto a preparare l’assalto nei prossimi mesi per ripotarlo appunto in Premier.

Moise Kean lo scorso luglio ha firmato un contratto fino al 2029 con la Fiorentina, che ha versato circa 18 milioni (bonus compresi) nelle casse della Juve. L’attaccante ha una clausola da 52 milioni di euro nell’accordo stipulato con la società viola, al cambio intorno ai 44 milioni di sterline.