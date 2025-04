Allarme Inter, quasi 3 mesi senza Acerbi: “Stava sul lettino”

La scelta di Inzaghi per la sfida col Cagliari di scena fra poco al Meazza e per quella col Bayern di mercoledì prossimo che vale l’accesso alle semifinali di Champions

Quasi tre mesi senza Acerbi. Tantissimo per un’Inter che oggi, in caso di vittoria contro il Cagliari, andrebbe a +6 sul Napoli mettendo ulteriore pressione alla squadra di Conte impegnata anche stavolta lunedì sera. L’avversario degli azzurri sarà l’Empoli, in teoria a caccia di punti salvezza.

Se potesse, Inzaghi clonerebbe Francesco Acerbi. Siccome non può, il tecnico dell’Inter è chiamato a gestirlo minuziosamente. “A fine primo tempo era sul lettino – ha svelato proprio Inzaghi al termine della gara col Bayern, per esaltare la tempra di un sofferente Acerbi – C’era qualche allarme, però ha stretto i denti”.

Contro la squadra di Kompany, nell’andata dei quarti Champions, il classe ’88 ha nuovamente retto l’urto contro un super bomber di caratura internazionale. Al cospetto di Kane non ha giganteggiato come con Haaland, ma solo perché l’inglese si è un po’ marcato da solo, fallendo da pochi passi una chance enorme per portare avanti i bavaresi prima del vantaggio firmato da Lautaro Martinez.

Rimane comunque l’ennesima prova maiuscola in campo europeo del centrale lombardo, che dovrebbe proseguire la sua avventura all’Inter per almeno un altro anno. A differenza di de Vrij, pure lui assistito da Pastorello, ad Acerbi è già stato prolungato il contratto in scadenza a giugno, attraverso il semplice ma non scontato esercizio dell’opzione presente nell’accordo. Marotta e Ausilio potrebbero interrompere il contratto pagando una penale di circa 500mila euro, ma oggi questo scenario è alquanto remoto.

Acerbi non più affidabile per una stagione intera: resta all’Inter come prima alternativa al titolare

L’Inter vuole prendere un centrale più giovane ma con già una buona esperienza alle spalle, mantenendosi Acerbi come alternativa e come elemento utile magari a far accrescere ulteriormente il livello e l’esperienza stessa del nuovo arrivato.

È chiaro che su Acerbi non possa più fare affidamento per una stagione intera. L’età avanzata, a febbraio ha compiuto 37 anni, lo mette in costante rischio infortuni. Ricordiamo che viene da un intervento per la pubalgia e che quest’anno – molto più della stagione passata – è stato fuori quasi tre mesi per problemi di natura muscolare, saltando un totale di 18 partite.

Diciannove con quella di oggi col Cagliari, anche se Inzaghi potrebbe impiegarlo a gara in corso – a scapito di de Vrij, che partirà dall’inizio – o solamente nei minuti conclusivi per poi ridargli una maglia da titolare mercoledì prossimo nel ritorno col Bayern Monaco. Dove dovrà battagliare ancora una volta con Harry Kane.