Sigillo pesantissimo di Fila: il Venezia rompe il digiuno e aggancia l’Empoli

Grazie alla rete del suo attaccante, i lagunari centrano un successo di nevralgica importanza in ottica salvezza

Avendo in mano il pallino del gioco per larghi tratti della partita e creando le migliori occasioni soprattutto nella seconda frazione di gioco, il Venezia regola 1-0 il Monza conquistando tre punti importantissimi che permettono agli uomini di Eusebio Di Francesco di issarsi a quota 24 punti, gli stessi dell’Empoli terzultimo a meno due dal Lecce quartultimo.

Nel primo tempo sono pochi gli squilli da una parte e dall’altra. Dopo cinque giri di lancette Pedro Pereira chiama subito ad un intervento importante Radu che non si fa trovare impreparato. Il Venezia fa fatica a carburare e si affida alle giocate dei singoli. Uno dei più intraprendenti è Nicolussi Caviglia che con una punizione dalla medio-lunga distanza scalda i guantoni di Turani che riesce a deviare sulla traversa il pallone che Oristanio si vede soffiare via sulla linea di porta da Akpa Akpro.

L’ultimo sussulto di un primo tempo avaro di emozioni è frutto di un colpo di testa di Urbanski che al 39′ impatta di testa un pallone che Radu non ha alcun problema a bloccare. Nel secondo tempo lo spartito dell’incontro cambia. I padroni di casa alzano il pressing, inaridiscono le fonti di gioco del Monza e trovano gli argomenti giusti per passare in vantaggio.

Venezia-Monza, l’acuto di Fila decide la gara

L’azione vincente si materializza al minuto 72 con Fila che, capitalizzando al massimo un’azione veemente e decisa, trova il suo primo gol in Serie A prima di farsi espellere al minuto 95 per un intervento in ritardo. La partita delle prime volte per il Venezia, che riesce a trovare il primo acuto in Serie A nel 2025 rompendo il digiuno di successi che durava ormai da 24 partite. Una vera e propria boccata d’ossigeno per i lagunari che nel prossimo turno di campionato se la vedranno proprio con l‘Empoli.

VENEZIA-MONZA 1-0: 72′ Fila

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan* 51; Udinese* e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia* 24; Monza* 15.

*una partita in più

Udinese-Milan 0-4

Venezia-Monza 1-0

Inter-Cagliari ore 18

Juventus-Lecce ore 20.45

Atalanta-Bologna domani ore 12.30

Fiorentina-Parma domani ore 15

Verona-Genoa domani ore 15

Como-Torino domani ore 18

Lazio-Roma domani ore 20.45

Napoli-Empoli lunedì ore 20.45