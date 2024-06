Dentro o fuori: servono 53 milioni per Zirkzee

Continua il pressing del Milan per Zirkzee, in cima alla lista della spese dei rossoneri per l’attacco del nuovo allenatore Fonseca

Il Milan ha scelto Joshua Zirkzee nel nuovo ciclo con Fonseca in panchina e per rimpiazzare Giroud al centro dell’attacco dopo l’addio del francese.

La conferma è arrivata nei giorni scorsi anche da Zlatan Ibrahimovic: l’olandese del Bologna rappresenta l’attaccante del presente e del futuro per il ‘Diavolo’. Se per la dirigenza rossonera non ci sono problemi per versare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro destinata al club felsineo e al Bayern Monaco, non c’è ancora la fumata bianca sull’accordo per le commissioni con Kia Joorabchian e l’entourage del nazionale olandese. Gli agenti di Zirkzee hanno chiesto 15 milioni, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 milioni.

Calciomercato Milan, nodo commissioni per il colpo Zirkzee

La trattativa così negli ultimi giorni vive in una fase di stallo, alla ricerca appunto dell’incastro giusto per la fumata bianca sulle commissioni.

Il Milan intanto valuta altre alternative in attacco in caso di sorprese (Guirassy, Broja, Lukaku e Omorodion), mentre sulla scottante questione Zirkzee è intervenuto senza peli sulla lingua il giornalista Fabio Ravezzani: “Vedo che sulla vicenda molti non hanno ancora capito (anche perché nessuno lo spiega) che dei 15 milioni chiesti dal procuratore, quasi 13 finiranno in tasca al calciatore. Tanto per essere chiari – sottolinea con un post su X il direttore di Telelombardia – Dopodiché il Milan deve solo decidere se l’attaccante vale quella cifra o no”.