Theo Hernandez spaventa il Milan: tra rinnovo e valutazione, il punto | CM.IT

Il Milan deve fare i conti con le dichiarazioni di Theo Hernandez in merito al proprio futuro. Dichiarazioni che hanno preoccupato non poco il tifoso rossonero. Il punto della situazione

Era il 27 marzo quando su Calciomercato.it scrivevamo che non c’era stato alcun tipo di contatto tra il Milan e Theo Hernandez per il rinnovo di contratto. Le dichiarazioni di oggi del francese, che non danno certezza sul futuro non appaiono, dunque, proprio una sorpresa.

Ma a Casa Milan, come appreso da Calciomercato.it, non percepiscono alcuna criticità nelle parole del terzino mancino. La volontà del club rossonero, d’altronde, è stata espressa da Zlatan Ibrahimovic ed è quella di trattenere il calciatore anche la prossima stagione. Il Milan, inoltre, è convinto che anche Theo Hernandez voglia continuare a vestire la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, futuro Theo Hernandez: la situazione

Dopo l’Europeo, però, servirà fare sul serio e dimostrare con i fatti la volontà di trattenere il giocatore che ha giustamente pretese da big. Il Milan avrebbe ben volentieri rimandato il discorso sul rinnovo più avanti, ma ora non si potrà fare a meno di trattare. L’ingaggio più alto della rosa è quello di Rafa Leao, a sette milioni di euro netti a stagione, ed è questo il punto di riferimento a cui bisogna guardare. Difficile che si decida di andare oltre.

Nonostante le dichiarazioni di Ibrahimovic, è chiaro che non si può escludere una partenza di Theo Hernandez già in questa sessione di calciomercato. Il francese, d’altronde, ha da tempo attirato le attenzione delle big europee, a partire dal Bayern Monaco, ma c’è anche il Real Madrid, qualora non riuscisse a prendere Davies. I top team sono, però, avvertiti, il Milan lascerà andare il suo campione per non meno di 100 milioni di euro.