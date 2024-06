‘Allarme’ Theo Hernandez: l’annuncio che gela il Milan

Theo Hernandez ha risposto sul suo futuro nella conferenza stampa di vigilia del debutto all’Europeo della Francia

Theo Hernandez non spegne, anzi semmai rafforza ulteriormente le voci che lo danno possibile partente dal Milan in questo calciomercato estivo. Il terzino rossonero è nel mirino del Bayern Monaco, dove ha giocato il fratello Lucas, anche se la sua massima aspirazione sarebbe quella di tornare al Real Madrid.

Alla domanda circa il suo futuro, Hernandez ha risposto di essere “concentrato sull’Europeo“, non dando però certezze circa la sua permanenza a Milano: “Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti. Al momento non ci penso ancora“.

Un paio di settimane fa, il CT della Francia Didier Deschamps aveva detto di non veder più Hernandez entusiasto della sua esperienza al Milan come lo era un paio di anni fa. Le dichiarazioni rilasciate ora in conferenza stampa, alla vigilia del debutto all’Europeo contro l’Austria, sono una sorta di doccia gelata per i milanisti come per la società, già consapevole delle difficoltà per il rinnovo del contratto (attuale stipendio sui 4 milioni) in scadenza a giugno 2026.

Per strappare il classe ’97 al Milan, però, servirebbe una proposta davvero importante, diciamo pure irrifiutabile. Nell’ordine dei 70 milioni almeno o giù di lì, cifre comunque alla portata sia del Bayern Monaco che, eventualmente di Real Madrid e big di Premier.