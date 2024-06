L’Atalanta ha deciso: salta il riscatto di Holm, adesso è sul mercato | CM.IT

Emil Holm non verrà riscattato dall’Atalanta e farà ritorno allo Spezia. Ma è sul mercato, la Serie A osserva

Dopo una sola stagione, si sta chiudendo l’avventura di Emil Holm con la maglia dell’Atalanta. Un’annata ricca di soddisfazioni, con la ciliegina sulla torta: la vittoria dell’Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen campione di Germania di Xabi Alonso.

Non sono, però, bastate le trentadue presenze accumulata, poche per la verità dal primo minuto, per convincere l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini a puntare sul 24enne esterno destro svedese. Arrivato l’estate scorsa in prestito oneroso, pari a 2.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a quota 8.5 milioni, Holm non ha convinto appieno e, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, l’Atalanta ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto del cartellino del calciatore a titolo definitivo. Il nativo di Goteborg farà, dunque, ritorno allo Spezia, che si è salvato con non poche difficoltà nello scorso campionato di Serie B, ma sarà solo di passaggio.

L’intenzione del club ligure è quella, infatti, di cedere al miglior offerente Holm, questa volta a titolo definitivo o magari in prestito, ma con obbligo di riscatto. E sono diversi i club di Serie A che sono a caccia di un giocatore con le caratteristiche del prodotto del vivaio dell’IFK Goteborg. Dunque, nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la massima serie italiano, ma bisognerà attendere un po’ per capire chi vorrà investire convintamente su Holm che, dopo la prima stagione in Serie A con la maglia degli spezzini, era atteso alla conferma. Ma qualcosa è andato storto e, adesso, la sua voglia di rivalsa potrebbe diventare determinante per la squadra del futuro. Vi terremo aggiornati.