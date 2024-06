Mourinho boom: Inter gelata e ‘scippo’ alla Roma

Il calciomercato del Fenerbahce di Mourinho si incrocia con quello delle big di Serie A, dalla Roma all’Inter passando per la Juventus

Il Fenerbahce pensa in grande. Dopo l’ingaggio di Mourinho, un biennale da circa 20 milioni complessivi, il club turco intende regalare al portoghese un rinforzo importante per ogni reparto. Soprattutto in attacco, considerato che Edin Dzeko ha 38 anni.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Fanatik’, Mourinho ha fatto due nomi alla dirigenza del club turco: Alvaro Morata e Sadio Mane. Lo spagnolo ha spalancato un portone al suo addio all’Atletico Madrid ed è un ‘pallino’ del 61enne di Setubal.

Per Morata, 32 anni il prossimo ottobre, sarebbe pronta a muoversi la Juventus data la sicura partenza di Moise Kean. Ma nelle ultime ore si sta parlando pure della Roma, a caccia del sostituto di Lukaku. E di Abraham.

De Rossi è un estimatore di Morata, ma i costi sarebbero tutt’altro bassi: l’Atletico potrebbe infatti chiedere di nuovo il pagamento della clausola, fissata sui 20 milioni, inoltre il madrileno ha un ingaggio di ben 5 milioni netti. Ovvero 10 lordi senza decreto crescita.

Ecco perché Mourinho e il suo Fenerbahce (che ha nei piani una campagna acquisti di spessore) potrebbero mettere la freccia per lo spagnolo, anticipando le due big italiane. L’acquisto di Morata potrebbe chiudere a quello di Joaquin Correa, in uscita dall’Inter e nome fatto nei giorni scorsi per il reparto offensivo dei gialloblù.