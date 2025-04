Hanno bloccato Camarda per l’anno prossimo: accordo col Milan

Tra un direttore sportivo e l’altro a prendersi la scena in casa Milan è il giovane talento classe 2008 Francesco Camerda.

In attesa di scoprire chi guiderà la rinascita rossonera a partire dalla prossima stagione, l’attaccante che quest’anno ha girato tra prima squadra e Milan Futuro ha mandato un segnale importante in vista della prossima stagione. Sarà acerbo, avrà ancora tanto da migliorare, sicuramente, ma è la mentalità che contraddistingue Camarda da tutti i suoi coetanei.

Il classe 2008 vuole giocare ed essere protagonista tra i grandi, desiderio che potrebbe presto avversarsi visto l’accordo sul quale il Milan starebbe lavorando in vista della stagione che sarà.

Bloccato Camarda per l’anno prossimo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Francesco Camarda, non gestito alla perfezione dal Milan in questa stagione. Considerato il potenziale del ragazzo e quanto fatto vedere nelle poche apparizioni in Serie C, sarebbe stato meglio lasciarlo nelle mani di Bonera prima e Oddo adesso per farlo crescere soprattutto fisicamente e prepararlo per il calcio dei grandi.

Si è optata per un’altra tipo di gestione, ma il Milan è pronto a rimediare ai propri errori e lasciarlo andare a giocare. Questo non significa che il club rossonero cederà Camarda, assolutamente. Anzi, gli darà modo e opportunità di meritarsi un posto tra i grandi a partire dalla stagione 2026/2027, quando potrebbe addirittura ereditare la maglia numero 9 della sua squadra del cuore.

L’anno prossimo il futuro di Camarda è dunque lontano dal Milan, con i colleghi di calciomercato che parlano di un Monza in pole position per l’acquisto a titolo temporaneo del giovane attaccante italiano. Ricordiamo che il prodotto del settore giovanile rossonero sarebbe potuto passare per Monzello già nel corso di questa seconda parte di stagione, ma su volontà di Zlatan Ibrahimovic è invece rimasto in rossonero.

Deciso il futuro del baby fenomeno Francesco Camarda

Il prossimo potrebbe essere l’anno di Francesco Camarda. Il Milan vuole dargli l’opportunità di mettersi alla prova con i grandi, motivo per il quale starebbe valutando la possibilità di lasciarlo andare via in prestito.

Il Monza, così come alcune società di Serie B, potrebbero fiutare l’affare nel momento in cui questo scenario dovesse concretizzarsi, ma come per tutti gli altri discorsi relativi al Milan che sarà, anche sul futuro di Francesco Camarda l’ultima parola spetterà al nuovo direttore sportivo, che potrà tanto decidere di rispedire in Serie C (sempre che il Milan Futuro si salvi) il giovane attaccante quanto effettivamente permettergli di fare le ossa altrove per poi trovarselo pronto in occasione della stagione 2026/2027. Staremo a vedere.