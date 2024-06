Calciomercato Serie A, da Martinez a Morata: tutti gli aggiornamenti | DIRETTA

Sono giorni decisivi per le ultime panchine della Serie A e per i primi colpi di mercato. Da Morata a Martinez, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Mentre il mosaico delle panchine di Serie A è quasi al completo, i club di massima serie si muovono per i primi colpi di mercato in entrata.

L’Inter è in pressing su Martinez e si avvicina la portiere del Genoa. da limare le differenze sulla valutazione del portiere spagnolo, nella trattativa potrebbero rientrare Satriano e Oristanio. La Juventus in attesa di chiudere il colpo Douglas Luiz pensa nuovamente a Morata per l’attacco, con Kean destinato a fare le valigie. Il Milan non molla la pista Zirkzee, Conte invece spinge per Lukaku al Napoli. Valzer panchine: c’è Di Francesco per il neopromosso Venezia.

LIVE

09:03 Udinese, UFFICIALE: ecco Kosta Runjai L’Udinese ha ufficializzato l’ingaggio di Kosta Runjai come allenatore della prima squadra. Sottoscritto un contratto annuale.