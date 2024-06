Zirkzee e il piano B del Milan: trema anche Conte

Il Milan a caccia di un centravanti per l’attacco del nuovo tecnico Fonseca: spunta una nuova pista in alternativa a Zirkzee

Il Milan preme per Zirkzee e anche Zlatan Ibrahimovic non ha nascosto ieri le manovre dei rossoneri per arrivare al forte attaccante in forza al Bologna.

I felsinei nutrono ancora la speranza di tenerlo alla corte del neo tecnico Italiano, ma difficilmente l’attaccante olandese resterà sotto le Due Torri. Il Milan nello specifico è intenzionato a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma ancora rimane distante dalle richieste dell’entourage di Zirkzee che chiede 15 milioni di commissioni. La dirigenza di Via Aldo Rossi non è disposta ad arrivare a quelle cifre e per il momento l’operazione resta in standby, anche se continua a filtrare fiducia per la buona riuscita dell’affare.

Calciomercato Milan, c’è Omorodion se salta il colpo Zirkzee

La dirigenza del ‘Diavolo’ vuole però cautelarsi nel caso in cui il trasferimento non andasse in porto ed esplora altre piste per il nuovo centravanti dopo l’addio di Giroud.

Guirassy e Lukaku restano sotto la lente d’ingrandimento del Milan, con il belga ex Roma e Inter che è corteggiato inoltre dal mentore Antonio Conte per il Napoli. Con i partenopei si intrecciano anche le strade per Samu Omorodion, baby centravanti di proprietà dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo classe 2004 si è messo in evidenza nell’ultima stagione in prestito con la maglia dell’Alaves e ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Pure la Roma si è mossa per il centravanti di origini nigeriane, che di recente sarebbe finito quindi nei radar del Milan come alternativa a Zirkzee stando a quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.