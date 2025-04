Inter: Taremi bocciato, il sostituto arriva con lo sconto

In casa nerazzurra si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo d’esperienza in attacco per andare a sostituire il centravanti iraniano

Tre gol complessivi e prestazioni non all’altezza. Per Taremi l’avventura con l’Inter non sta andando assolutamente bene. Le prestazioni dell’iraniano sono sempre sotto la sufficienza e, nonostante un contratto ancora lungo, una sua partenza nel prossimo calciomercato non è da escludere. Arrivato a zero, una sua partenza porterebbe a prescindere una plusvalenza. Per la sostituzione le strade sono due e vedremo quale percorrerà il club nerazzurro.

Oaktree da tempo sta spingendo per svecchiare la rosa e per questo motivo potrebbe portare Marotta e Ausilio a puntare su un profilo di qualità, ma giovane. Attenzione, però, alla possibilità di un nome di esperienza. C’è un nome che presto potrebbe balzare in pole position nella lista di viale della Liberazione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma resta una pista di calciomercato da seguire.

Calciomercato Inter: addio Taremi, l’erede dalla Spagna

L’Inter ragiona sulla possibilità di andare a prendere un terzo attaccante di esperienza. Abbiamo visto in questa stagione quanto le seconde linee sono fondamentali se si vuole essere competitivi in tutte le manifestazioni. Puntare sui giovani rappresenta un rischio non di poco conto e quindi l’idea di portare in nerazzurro una punta magari anche più grande è una possibilità da tenere in considerazione.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, l’Atletico Madrid non sembra essere intenzionato a confermare Angel Correa. L’argentino, già accostato all’Inter in passato, è un profilo che potrebbe garantire quei gol utili per alzare ancora di più il livello della rosa. Al momento siamo nel campo delle ipotesi. Comunque, stando ad AS, servirà una cifra vicina ai 20 milioni di euro per strappare il calciatore alla concorrenza e vedremo se il club nerazzurro deciderà di spendere una cifra simile nel prossimo calciomercato.

Il profilo di Correa non è un profilo pienamente in linea con le intenzioni di Oaktree visto che parliamo di un classe 1995 e quindi over 30 anni. Naturalmente resta un calciatore di qualità e che potrebbe essere davvero molto utile all’Inter nel prossimo calciomercato. Vedremo se i nerazzurri punteranno su di lui per andare a sostituire Taremi il prossimo calciomercato.

Mercato Inter: Correa al posto di Taremi?

In questo momento la priorità dell’Inter è chiudere la stagione. Una volta terminato l’anno, si faranno tutte le riflessioni del caso in chiave calciomercato e anche sul futuro di Taremi.

In caso di cessione, non è da escludere che l’Inter possa puntare forte su Correa. L’attaccante è in uscita dall’Atletico Madrid e potrebbe arrivare anche ad un prezzo inferiore rispetto a quanto immaginato nei mesi scorsi.