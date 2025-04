Taremi è bocciato: 25 milioni per il sostituto, la Juve è avvisata

Anche ieri la prestazione dell’attaccante iraniano non è stata per nulla positiva. Può salutare a fine stagione: ecco il sostituto

Sarebbe dovuto essere l’ennesimo grande colpo a zero dell’Inter, ma fin qui la stagione di Mehdi Taremi non è stata di certo esaltante.

Il giocatore, arrivato a Milano dopo essersi svincolato dal Porto, avrebbe dovuto dare una mano importante a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, senza far abbassare di molto il livello. Missione questa, però, decisamente fallita e lo abbiamo visto anche ieri, nella delicatissima e importante partita contro il Bayern Monaco.

Il 32enne di Bushehr è subentrato a dieci minuti dal termine, senza lasciare il segno. Simone Inzaghi faticava a togliere dal campo l’argentino e il francese, nonostante fossero stremati, ma alla fine non ha avuto alternative alla sostituzione.

Così Taremi è entrato in campo, raccogliendo la sua 35esima presenza stagionale, senza timbrare il cartellino. I gol segnati al 17 aprile, dunque, sono solamente tre, davvero poca roba. Ha fatto decisamente meglio Marko Arnautović che con la metà dei minuti giocati, ha realizzato sette centri. Ora l’Inter non esclude una sua permanenza.

Calciomercato Inter, Marotta regala un bomber a Inzaghi

L’Inter, come più volte raccontato, è intenzionata a regalarsi un nuovo attaccante da inserire in rosa. Correa lascerà certamente Milano, ma è molto probabile che lo faccia anche Taremi, se dovesse arrivare la giusta offerta.

A rimpolpare il pacchetto offensivo saranno verosimilmente il giovane Esposito e un’altra grande punta. Non è un segreto che i profili sul taccuino di Beppe Marotta siano soprattutto due: uno è quel Santiago Castro, valutato almeno 35 milioni di euro, che domenica sfiderà proprio i nerazzurri. L’altro è Jonathan David, che si libera a zero dal Lille. E’ un’altra grandissima occasione, ma serve mettere sul piatto uno stipendio superiore ai sei milioni di euro netti a stagione, oltre ad una ricca commissione per il suo entourage.

Attenzione, però, all’alternativa ad un costo decisamente più sostenibile. Nel mirino dell’Inter è, infatti, finito Krstovic del Lecce. Pantaleo Corvino valuta il suo gioiello sui 25 milioni di euro. I nerazzurri sono pronti a sfidare Napoli e soprattutto Juventus. Va ricordato, inoltre, che a gennaio il calciatore dei salentini è stato cercato anche da Milan e Roma.