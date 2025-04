Inter-Roma ancora senza data: nerazzurri irritati, cosa sta succedendo in queste ore

Continua il tira e molla sulla gara che avrebbe dovuto disputarsi alle 18 di sabato: i dirigenti interisti arrabbiati

I funerali di Papa Francesco diventano un caso per la Serie A. La decisione del Governo di annullare tutti gli eventi sportivi in programma sabato scombussola il calendario del massimo campionato e fa nascere un problema per Inter-Roma.

La gara di San Siro avrebbe dovuto disputarsi sabato alle 18 ma, stando alle indicazioni del Governo, dovrebbe ora giocarsi domenica in un orario non ancora ufficializzato. Il condizionale però è d’obbligo perché è in atto un tentativo da parte del mondo del calcio di far giocare la partita comunque sabato, magari spostandola la sera: sarebbe l’unica partita della giornata che si giocherebbe nel giorno dei funerali del Pontefice.

Un tentativo che non avrebbe molte possibilità di successo, ma che i dirigenti del calcio italiano stanno portando avanti per salvaguardare l’Inter, impegnata poi mercoledì sera contro il Barcellona nella semifinale di Champions League. Fosse confermata la data di domenica per Inter-Roma, la squadra di Inzaghi avrebbe un giorno in meno di riposo rispetto ai blaugrana.

Inter-Roma, Marotta irritato: tentativo per giocare sabato

Da qui nasce il tentativo di convincere il Governo a dare il via libera per disputare la partita sabato, spostandola la sera. Un tentativo che sembrerebbe destinato a fallire, anche se la certezza la si avrà soltanto nelle prossime ore.

Intanto ciò che è certo è l’irritazione dell’Inter per quanto sta accadendo: la società nerazzurra si ritiene chiaramente danneggiata in ottica Champions con il posticipo alla domenica della sfida con la Roma. Il club di Viale della Liberazione è consapevole della particolarità del momento, ma si aspettavano maggior comprensione in vista della sfida Champions di mercoledì, tra l’altro anche in trasferta. Una situazione che, in un verso o nell’altro, sarà sbrogliata nelle prossime ore con la decisione definitiva sulla data e l’orario di Inter-Roma.

Confermate invece a domenica le altre due gare che erano in programma sabato: sia Como-Genoa che Lazio-Parma non si disputeranno nel giorno dei funerali di Papa Francesco.