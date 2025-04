Terremoto rossonero prima del match decisivo: doppio esonero UFFICIALE

La società ha deciso di cambiare allenatore proprio sul finire della stagione: già annunciato il nuovo tecnico

Mentre il calcio si interroga su quando si giocheranno le gare di sabato rinviate per il funerale del Papa, la società rossonera prende una decisione drastica proprio alla vigilia del match decisivo della stagione: doppio esonero.

È clamorosa la scelta fatta dal Foggia dopo la sconfitta casalinga contro il fanalino di coda Messina e a pochi giorni dal match contro il Picerno: una partita nella quale i rossoneri si giocano la possibilità di salvarsi direttamente senza passare per i playout. Attualmente, i Satanelli hanno un punto di vantaggio sulla Casertana e dovranno difendere questa lunghezza nell’ultima partita della stagione regolare.

Per farlo dovranno provare a fare punti contro il Picerno domenica oppure sperare in una sconfitta dei campani impegnati sul campo del Trapani, squadra che coltiva ancora residue speranze playoff. Proprio in vista della partita che deciderà la stagione, il Foggia ha annunciato il doppio esonero: via l’allenatore Luciano Zauri e il direttore sportivo Luca Leone.

Foggia, squadra a Gentile: futuro del club incerto

La squadra è stata affidata all’allenatore dell’Under 17 Antonio Gentile, mentre si attendono novità dal punto di vista societario.

Passatola scadenza del 16 aprile, il presidente dimissionario Canonico non ha regolarizzato i pagamenti di emolumenti e contributi: la società quindi si attende deferimento e penalizzazione nella prossima stagione. Per iscriversi al campionato servirà però un cambio di proprietà che al momento non si intravede.

Il rischio che il Foggia non sia ai nastri di partenza della prossima Serie C (sempre che sarà conquistata la salvezza sul campo) è concreto ed in questo clima la squadra vive un momento a dir poco critico con sei sconfitte consecutive. L’ultima, contro il Messina, ha portato all’esonero di Zauri e alla promozione di Gentile. Sarà lui a guidare la squadra contro il Picerno per trovare i punti che mancano alla salvezza. Almeno quella sul campo.