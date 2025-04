Allarmate Juve e Milan: “Conte fa una brutta figura, non il Napoli”

Il tecnico del Napoli nel mirino della critica dopo le sue esternazioni: per qualcuno lo sbaglio è sempre lo stesso

Un campionato da giocarsi nelle ultime cinque partite, la testa sul campo, mentre le parole volgono lo sguardo anche al futuro. Antonio Conte ha parlato, prima e dopo la trasferta di Monza, e lo ha fatto in maniera chiara ed inequivocabile.

Risuonano ancora le dichiarazioni dell’allenatore salentino sulle possibilità di restare al Napoli: “Il tifoso napoletano vuole vincere, altrimenti diventa cattivo. Se non ci sono i mezzi, non vado al massacro”. Parole che sanno di addio e che hanno acceso i riflettori su quel che potrà fare il tecnico in estate: restare a Napoli, se De Laurentiis lo accontenterà nelle sue richieste, oppure addio. Ed in quest’ultimo caso, quale sarebbe la destinazione? Juventus e Milan i due club italiani potenzialmente interessati a Conte, entrambi alla ricerca di un nuovo allenatore per il prossimo anno. Entrambe le società che la scorsa estate hanno però puntato su altri profili ed è quello che ricorda Fabio Ravezzani nel suo intervento a ‘radio punto nuovo’

Conte tra Juve e Milan, Ravezzani: “Fa sempre lo stesso errore”

Il giornalista va contro l’allenatore del Napoli e lo fa tirando in ballo anche il suo passato.

“Nelle parole di Conte serve più onestà – le dichiarazioni di Ravezzani -. Parla di Napoli come punto di arrivo per i giocatori, ma per lui stesso sembra più una tappa di passaggio. Commette lo stesso errore ovunque va, dopo un po’ inizia a dire che chi lo ospita non è degno di lui… Lo ha detto ovunque: all’Inter, alla Juve, alla Nazionale… Fossi nel Napoli non ci darei peso, fa così con tutti”.

Ravezzani quindi continua: “Conte non riesce a trattenersi e anche con De Laurentiis sta cadendo nello stesso errore”. Una situazione che si intreccia con il possibile valzer delle panchine che ci sarà in estate: “Sarà un bel rebus. Tante squadre dovranno cambiare allenatore e lo faranno ad alti livelli. Conte sta mettendo in allerta le squadre che lo avevano scartato in estate come Juve e Milan. È lui che sta facendo una brutta figura, non certo il Napoli“.