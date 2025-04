Lascia la Juve dopo sei mesi: firma gratis nella Capitale

Le ultime sul futuro del calciatore pronto a fare le valigie al termine della stagione. Sono ben tre top team a volerlo: il punto della situazioneÂ

E’ stato uno dei colpi a sorpresa di gennaio della Juventus. Un colpo che però fino a questo momento non ha certamente dato i suoi frutti.

Durante il calciomercato invernale, Cristiano Giuntoli aveva deciso di investire ben 12 milioni di euro più 2 di bonus per mettere le mani su Alberto Costa. Il terzino destro, che ha firmato un contratto da 500mila euro per 4 anni e mezzo fino al 30 giugno 2029, ha fin qui trovato davvero pochissimo spazio.

L’ex Vitoria Guimaraes ha giocato tre spezzoni di gara in Serie A, contro Verona, Atalanta e Fiorentina, ma con l’arrivo di Igor Tudor non ha più visto il campo. In Coppa Italia, invece, una presenza nel ko contro l’Empoli. Colui, che avrebbe dovuto prendere il posto di Danilo, non è dunque mai entrato nei radar del tecnico croato e in estate potrebbe fare le valigie.

Costa via dalla Juventus: ecco chi lo vuole

Sono i colleghi portoghesi di Record a scrivere che Alberto Costa potrebbe dire momentaneamente addio alla Juventus, per far ritorno in Portogallo.

Sono ben tre i club pronti a prendere il giocatore con la formula del prestito, Porto, Sporting Braga e Sporting. Una possibilità che non sembra dispiacere al club bianconero, che crede nel terzino che però ha bisogno di trovare continuità vista la giovanissima età .

Sarà dunque un’estate calda per la Juventus, pronta a cedere diversi calciatori, che hanno fallito, in una stagione davvero complicata. Una volta piazzati gli esuberi, poi, i bianconeri dovranno essere bravi ad acquistare il centravanti che andrà a prendere il posto di Kolo Muani, destinato a fare le valigie come Dusan Vlahovic.