Napoli, Manna resta forte su Omorodion: lo vuole anche la Roma | CM.IT

Il desiderio di Conte per il post Osimhen è Lukaku, ma per il belga servono gli incastri giusti. Il Ds del Napoli punta Omorodion dell’Atletico

Possibile futuro in Italia per Samu Omorodion. Il bomber spagnolo è nel mirino della Roma, ma come appreso da Calciomercato.it anche il Napoli rimane molto interessato al suo cartellino. Piace tanto al neo Ds azzurro Manna per il post Osimhen.

Secondo le informazioni di CM.IT, Manna è in costante contatto con l’entourage del classe 2004, la cui valutazione è di 30/32 milioni di euro. Il desiderio di Conte è Romelu Lukaku, tuttavia per il belga servono gli incastri giusti – lato ingaggio soprattutto – e al momento il Chelsea non apre al prestito.

Omorodion sarebbe invece un affare anche in prospettiva futura e si sposerebbe meglio nel piano di rilancio dei partenopei. Nella scorsa stagione ha giocato all’Alaves, segnando 8 gol, ma il cartellino del ventenne di origini nigeriane appartiene all’Atletico Madrid.