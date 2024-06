Bonaventura all’Inter da svincolato: ecco come stanno le cose

Il mercato dell’Inter è sempre attento ai calciatori svincolati. Dopo Zielinski e Taremi, anche Bonaventura è stato accostato alla squadra di Inzaghi

Non c’è due senza tre, recita il proverbio. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, divenuto anche presidente con il passaggio della società dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, è sempre attento al mercato degli svincolati.

Due giocatori si sono già accasati all’Inter a costo zero: stiamo parlando del centrocampista Zielinski, proveniente dal Napoli e del centravanti Taremi che arriva dal Porto. Ma potrebbe non essere finita qui per i campioni d’Italia, ai quali nelle ultime ore sono stati accostati altri calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno, tra cui Depay, Reus e Bonaventura. A proposito di quest’ultimo, finita la sua avventura alla Fiorentina, si è pensato ad un ritorno nel capoluogo lombardo dopo l’esperienza al Milan per rimpiazzare quel Klaassen che a sua volta lascerà Appiano Gentile a titolo gratuito. Secondo il portale dedicato ai nerazzurri ‘interlive.it’, il suo agente Enzo Raiola avrebbe fatto anche il suo nome nell’incontro di inizio settimana con i dirigenti interisti, che però non sono apparsi interessati a mettere sotto contratto Bonaventura.