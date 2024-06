L’erede di Sommer sarà Martinez: Inter e Genoa verso la chiusura | CM.IT

Josep Martinez è vicinissimo all’Inter: l’operazione sarà sui 15 milioni di euro con contropartita inclusa

L’Inter ha affondato il colpo per Josep Martinez, divenuto prima scelta per l’eredità di Sommer dopo il tramonto della pista Bento. La trattativa col Genoa procede spedita verso la chiusura, che sarà intorno ai 15 milioni di euro con l’inserimento di una contropartita tecnica.

L’affare così impostato va bene a entrambi: l’Inter si prende il portiere del futuro senza spendere grosse cifre, facendo plusvalenza con un giovane; il Genoa incasserà una buona cifra – rispetto ai 3,5 milioni spesi per strapparlo al Lipsia – per un calciatore in scadenza fra un anno e non interessato a rinnovare considerata la possibilità di approdare in nerazzurro.

In queste ore si sta discutendo più che altro delle contropartite: in ballo Satriano, il quale è un nome spendibile anche per Gudmundsson, e i vari Oristanio, Zanotti, Corrado e Francesco Pio Esposito. Quest’ultimo, reduce dal prestito allo Spezia, interessa da tempo al club rossoblù.

Influiranno molto anche le rispettive valutazioni di ogni singolo calciatore, in ogni caso si viaggia spediti verso la fumata bianca. Per Martinez, che ora guadagna 640mila euro bonus esclusi, è pronto un quinquennale a cifre molto superiori.