L’Atalanta rinforza la fascia sinistra: occhi sullo svincolato Giannoulis | ESCLUSIVO

L’Atalanta, dopo la vittoria dell’Europa League, è a caccia di rinforzi: a sinistra spunto lo svincolato Giannoulis

La straordinaria vittoria ottenuta nella finale contro il Bayer Leverkusen campione di Germania di Xabi Alonso, ha permesso all’Atalanta dell’allenatore Gian Piero Gasperini di portare a casa l’Europa League, prima volta per una squadra italiana e primo trofeo internazionale per i bergamaschi.

Adesso, però, la società è già orientata a confermarsi in vista della prossima stagione e si sta muovendo già sul mercato a caccia dei rinforzi adeguati. Intanto, si è proceduto a riscattare Charles De Ketelaere dal Milan per una cifra vicina ai 22 milioni di euro, una vera e propria scommessa vinta da Gasperini, dopo la difficilissima annata vissuta dal belga in rossonero. Di contro, non è stata attivata l’opzione d’acquisto per Emil Holm, come anticipato dalla nostra redazione: l’esterno destro svedese farà, così, ritorno allo Spezia in Serie B, ma sarà solo di passaggio in attesa della proposta giusta per tornare in Serie A. L‘Inter è, infatti, segnalata sulle sue tracce, ma i nerazzurri del presidente Beppe Marotta non sono i soli.

Successivamente, bisognerà capire cosa ne sarà di Teun Koopmeiners, obiettivo numero uno della Juventus di Thiago Motta, società con la quale gli agenti dell’olandese, che salterà l’Europeo per infortunio muscolare, ha già raggiunto un’intesa per il contratto. Il club della famiglia Percassi non si smuove dalla richiesta di 60 milioni di euro per il cartellino del calciatore, ma attenzione alle contropartite tecniche che rispondono ai nomi del difensore centrale Dean Huijsen e dell’esterno d’attacco Matias Soulé valutati, rispettivamente, 30 e 40 milioni di euro. In entrata, invece, si registra un interessante movimento per quanto riguarda la parte sinistra del campo.

Bakker non convince: nel mirino dell’Atalanta c’è lo svincolato Giannoulis

Attualmente occupata da Matteo Ruggeri e Michel Bakker, la fascia sinistra potrebbe vedere l’innesto di un altro calciatore, anche perché il 23enne olandese arrivato dal Bayer Leverkusen non ha convinto appieno e potrebbe fare le valigie nella sessione di mercato che prenderà il via il 1 luglio prossimo. E stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per coprire l’eventuale buco che si potrebbe venire a creare, l’Atalanta ha messo gli occhi su Dimitrios Giannoulis. Il 28enne Nazionale greco è reduce dall’esperienza in Championship col Norwich, che si è fermato alle semifinali playoff per la promozione in Premier League. Il contratto dell’ex Paok Salonicco scadrà il prossimo 30 giugno e, dunque, rappresenta un’opportunità a costi bassi. Proprio per questo motivo, i nerazzurri non sono i soli: anche Lione, Nizza e Stoccarda hanno chiesto informazioni all’entourage del mancino. Vedremo se l’Atalanta affonderà il colpo e riuscirà a strappare Giannoulis alla concorrenza. Nel frattempo, però, riportiamo l’interesse degli uomini mercato bergamaschi: vi terremo aggiornati.