Da Yamal a Soule, l’Arabia cambia strategia: assalto alle ‘stelline’ d’Europa | ESCLUSIVO

La Saudi League vuole mettere le mani sui migliori talenti del Vecchio Continente: in Serie A l’obiettivo è Soule della Juventus

L’Arabia cambia strategia, o perlomeno ha intenzione di farlo a partire di questa sessione estiva. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, nei piani del Governo e della Federcalcio saudita c’è la volontà di andare a prendere ciò che di meglio offre, in quanto a giovani talenti, il calcio europeo. Non più stelle già affermate, perlomeno non soprattutto quelle, molte delle quali con la pancia piena, ma calciatori in piena rampa di lancio e con grandi prospettive future.

L’obiettivo dei sauditi, se a questa sorta di rivoluzione strategica venisse dato completo via libera, sarebbe quello di mettere le mani sui campioncini delle principali leghe del Vecchio Continente. Qualcosa in tal senso si sta già attuando, vedi l’assalto a Yamal del Barcellona.

Ragazzo dalle qualità tecniche incredibili, lo spagnolo di origini equatoguineani è già un titolare dei blaugrana: quest’anno ha chiuso la stagione con 7 gol e 10 assist. Il debutto è avvenuto in quella passata, con la squadra allora di Xavi che alla fine si è preso la Liga. E così lui, a 15 anni e 305 giorni, è diventato il più giovane ad aver vinto il massimo campionato spagnolo. Il tentativo saudita lo ha respinto, almeno per ora…

Così ha fatto anche Matias Soule, ma a gennaio scorso quando probabilmente il nuovo progetto calcistico dei sauditi era in fase embrionale. Il fantasista argentino della Juventus ha rifutato la corte araba, preferendo rimanere al Frosinone dove ha fatto benissimo – 11 gol e 3 assist – non riuscendo però a evitare la retrocessione della formazione di Di Francesco.

L’Arabia vuole prendersi i migliori talenti d’Europa: in Serie A l’obiettivo è Soule, si preparano due grandi offerte

Per i sauditi, Soule è lo Yamal della Serie A. La ‘stellina’ che vogliono portare nella Saudi League. Secondo quanto appreso ulteriormente da CM.IT, è in programma un’offerta economica molto importante sia per il ventunenne di Mar del Plata, che per la Juventus. A gennaio fu di circa 30 milioni, stavolta dovrebbe essere superiore.

Sappiamo che per Giuntoli non è incedibile, anzi è proprio uno di quei calciatori che, nelle intenzioni del Football director bianconero, dovrà servire a finanziare la campagna acquisti. Soule vorrebbe dimostrare a Thiago Motta di essere da Juve, per cui tutte le possibilità sono aperte, compresa quella araba qualora la proposta dovesse essere davvero irrifiutabile.