Milan, addio a De Ketelaere: l’Atalanta lo riscatta, le condizioni | CM.IT

Il Milan e Charles De Ketelaere sono pronti a dirsi addio ufficialmente. Le ultime notizie sul riscatto del belga da parte dell’Atalanta

Charles De Ketelaere continuerĂ a giocare per l’Atalanta. La volontĂ dei bergamaschi è chiara da tempo, anche se negli ultimi giorni l’affare è stato messo in discussione. In realtĂ c’è stato solo un tentativo, da parte dei nerazzurri, di ricevere uno sconto per il riscatto.

La trattativa, però, non ha portato i frutti sperati, con l’Atalanta che si terrĂ il giocatore, autore di 14 gol e 11 assist nel corso dell’ultima stagione, alle condizioni stabilite la scorsa estate. Il Milan, dopo aver incassato tre milioni di euro per il prestito, come appreso da Calciomercato.it, ne riceverĂ altri 24 milioni, tra parte fissa e bonus maturati. Il Diavolo, inoltre, potrĂ incassare anche altri soldi, da una possibile futura rivendita di De Ketelaere. Qualora i bergamaschi dovessero privarsi dell’attaccante, al club rossonero andrebbe il 10%.

🚨Confermata la permanenza di #DeKetelaere all’#Atalanta: il giocatore resta a Bergamo alle condizioni pattuite con il #Milan la scorsa estate @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) June 13, 2024

Calciomercato Milan, niente minusvalenza

Si chiude, dunque, malamente l’avventura al Milan di Charles De Ketelaere. Sarebbe dovuto essere il trequartista del futuro, ma dopo una sola stagione il Diavolo ha preferito cederlo in prestito all’Atalanta.Â

Un prestito che alla fine ha portato i suoi frutti per tutti. I bergamaschi si potranno godere un giocatore rinato grazie alla cura Gian Piero Gasperini e il Milan potrĂ mettere a bilancio una piccola plusvalenza