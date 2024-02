Milan, Atalanta pronta a riscattare De Ketelaere: trattativa per l’ingaggio | CM.IT

Il fantasista belga è esploso a Bergamo con Gasperini dopo l’annata deludente coi rossoneri. Il club orobico ha una opzione d’acquisto fissata a 23 milioni

Nove gol, di cui cinque nell’ultimo mese, e ben sette assist. Gasperini è riuscito a rilanciare anche De Ketelaere, dopo una stagione pessima al Milan. E chissà che il belga non possa in futuro venir rimpianto dai rossoneri, anche perché – come appreso da Calciomercato.it – il club orobico è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.

La società nerazzurra ne ha già spesi 3 per il prestito oneroso del classe 2001, pagato dal Milan35 milioni bonus inclusi nell’estate 2022 al termine di una lunga trattativa col Brugge che più volte è stata sul punto di saltare. A Milano non è scattato il feeling tattico con Pioli, ma a dire il vero anche sul piano caratteriale il ventiduenne è apparso non all’altezza. Così Furlani e soci hanno optato per la cessione di quello che era stato il grande colpo dell’indesiderato Maldini, l’ultimo da Ds che lo volle a tutti i costi nonostante le elevate richieste del suo allora club di appartenenza.

Dopo un inizio difficoltoso, De Ketelaere ha conquistato Gasperini e l’Atalanta. Oggi è alla stregua di un titolarissimo. “È un ragazzo molto preparato – ne ha tessuto le lodi proprio il tecnico della ‘Dea’ intervistato da ‘Sky Sport’ al Forum per la sfida di Eurolega tra Milano e Real Madrid – Ha talento e il Milan lo aveva riconosciuto subito. A volte con i giovani bisogna aspettare e vedere la loro evoluzione. Alla fine poi è il campo che parla”.

Il club del duo Percassi-Pagliuca vuole riscattare De Ketelaere tanto che, come raccolto ulteriormente da CM.IT – ha già avviato una trattativa col suo agente per l’ingaggio. L’ex Brugge guadagna sui 2,5 milioni netti, circa 5 lordi visto che non c’è più il decreto crescita, cifra che l’Atalanta punta ad abbassare/spalmare perché elevata.

De Ketelaere, l’Atalanta può ripetere l’affare Romero

Il futuro del fantasista belga, però, potrebbe non essere a Bergamo e in Serie A. Già, perché la ‘Dea’ potrebbe poi fare subito cassa e plusvalenza cedendolo all’estero a una cifra importante, un po’ come fatto con Romero a inizio estate 2021.

Il difensore argentino venne riscattato dalla Juventus per circa 17 milioni e successivamente venduto al Tottenham per la bellezza di 55 milioni bonus inclusi. Le prestazioni e la stagione del ventiduenne potrebbero consentire all’Atalanta un Romero bis, del resto sul flop rossonero c’era e c’è ancora l’interesse di alcune squadre di Premier.