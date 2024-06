Futuro alla Juve in bilico, Marotta show: colpo ‘gobbo’ Inter

La telenovela Rabiot rischia di rappresentare un vero e proprio giallo in casa Juventus. Così cambia tutto: i dettagli

In attesa di chiudere con l’Aston Villa per la maxi operazione che sta coinvolgendo Douglas Luiz, Mckennie ed Iling Junior, la Juventus si sta muovendo anche su altri fronti per non farsi trovare impreparata. Nelle idee di Giuntoli uno dei prossimi step prevede l’assalto convinto a Teun Koopmeiners, per il quale comunque l’Atalanta non è intenzionata a fare sconti.

Con la volontà di sondare il terreno in diverse direzioni, il football director bianconero continua a non perdere di vista Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, legato alla Juventus da un contratto in scadenza tra poche settimane, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sebbene in tempi e in modi diversi l’ex mezzala del Psg abbia dichiarato di trovarsi bene a Torino, un suo addio non è affatto da escludere. La proposta messa sul piatto dalla “Vecchia Signora” non sembra soddisfare più di tanto Rabiot, che ha preso tempo per valutare con attenzione il suo futuro. In questo scenario eventuali colpi di scena non sono affatto da escludere e le voci che negli ultimi giorni si stanno rincorrendo ne sono una testimonianza tangibile.

Calciomercato Juventus, intrigo Rabiot: rispunta anche l’Inter

Alla ricerca di nuovi profili con cui puntellare la mediana, anche il Milan ha inserito Rabiot nella lista dei possibili obiettivi. Pur non affondando il colpo, i rossoneri hanno sondato il terreno per capire eventuali margini di manovra. Nei mesi scorsi, inoltre, Rabiot era stato accostato con una certa insistenza anche all’Inter. Candidatura che potrebbe clamorosamente ritornare in auge.

Dopo aver chiuso l’operazione Zielinski con cui rinforzare la mediana, l’Inter potrebbe mettere la freccia per un altro calciatore a parametro zero. Intervenuto nel corso della diretta di Radio Bianconera, Dario Pellegrini si è espresso in questi termini sul possibile binomio Rabiot-Inter: “Quello di Rabiot è un argomento molto delicato. La Juventus ha fatto un’offerta, così come per Mckennie. Una fonte mi ha detto che Marotta avesse rivelato che Rabiot fosse abbastanza vicino. Per quanto riguarda la possibile permanenza a Torino c’è comunque ottimismo, anche se sarà necessario riaggiornarsi nei prossimi giorni”.