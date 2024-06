Rigore per la Germania, anzi no: primo ‘giallo’ agli Europei

A ridosso del venticinquesimo minuto di gioco, si è materializzato il primo episodio ‘contestato’ degli Europei. Ecco cosa è successo

Grazie ad una partenza sprint la Germania ha indirizzato in maniera quasi ineluttabile il primo tempo della sfida contro la Scozia. Il gol in avvio di Wirtz è stato bissato dopo qualche giro di lancetta da Musiala, abile a capitalizzare un’occasione ben orchestrata dai tedeschi.

Un dominio tecnico e tattico quello con il quale la Germania si sta imponendo sulla Scozia. Sfida che avrebbe potuto assumere prima della mezz’ora un passivo ancora più ampio. Grazie ad una progressione palla al piede, al termine di un’azione in velocità, Musiala si è presentato al limite dell’area di rigore avversaria ed è stato fermato da un intervento di Christie. L’arbitro Turpin ha prima assegnato il calcio di rigore, salvo poi correggere l’iniziale decisione grazie all’ausilio della Sala VAR, che hanno ravvisato il punto di contatto qualche centimetro prima della linea che demarca l’area di rigore. La decisione, per suffragare la quale sono stati necessari diversi minuti, non ha comunque spostato l’inerzia della partita, con la Germania che è ritornata sin da subito a spingere sul pedale dell’acceleratore.