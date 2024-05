Premi da pagare ai calciatori: punti di penalizzazione la prossima stagione

Il club rischia subito una penalizzazione in vista della prossima stagione: tifosi preoccupati per il possibile segno meno in classifica

I premi da pagare ai calciatori potrebbero portare il club a essere penalizzato in classifica il prossimo anno.

Possibili guai in vista per il Leeds United, società che ha chiuso il campionato di Championship – la seconda divisione inglese – al terzo posto e che domenica disputerà la finale dei play-off con il Southampton che metterà in palio la promozione in Premier League. Il campionato, però, per la formazione in passato di proprietà degli imprenditori italiani Massimo Cellino e Andrea Radrizzani, potrebbe iniziare con una penalizzazione in classifica.

A svelarlo è stato Keith Wyness, ex amministratore delegato di Aberdeen, Aston Villa ed Everton intervenuto nel corso dell’ultimo appuntamento del podcast Inside Track di Football Insider. In particolar modo, secondo Wyness, il Leeds United rischierebbe una penalizzazione in classifica per la violazione delle regole di redditività e sostenibilità nel caso in cui dovesse approdare in Premier League dopo la finale dei play-off con il Southampton in programma il prossimo 26 maggio.

Promozione e penalizzazione in vista: pericolo per il Leeds

In particolar modo, il Leeds United – in caso di promozione in Premier League – si troverebbe a violare le regole di redditività e sostenibilità imposte dalla Federcalcio inglese. Questo perché, come spiegato da Wyness, il club dovrebbe pagare 20 milioni di sterline di bonus promozione ai giocatori, superando però le soglie previste dal regolamento.

“Se il Leeds venisse promosso domenica, potrebbe violare le regole di redditività e sostenibilità” ha spiegato Wyness, aggiungendo: “Rischiando una penalizzazione in classifica a causa dei premi promozione da pagare ai calciatori”. Un montepremi che ammonta a circa 20 milioni di sterline da corrispondere ai tesserati in caso di vittorie nella finale di Wembley e che potrebbe far iniziare il prossimo campionato con un segno ‘meno’ in classifica.