Paura per il Presidente: ladri nella villa, narcotizzato e derubato

Paura per il Presidente di un club. Ladri nella villa, è stato narcotizzato e derubato: tutti i dettagli dell’accaduto

Sono state ore di paura e grande terrore per il presidente del club. La notizia ha colpito i tifosi, i fatti risalgono allo scorso 25 maggio.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tirreno’, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado sarebbe stato narcotizzato e derubato nella propria villa di Forte dei Marmi. Secondo il racconto dello stesso imprenditore, il patron del club toscano si sarebbe svegliato con molte ore di ritardo rispetto alle sue abitudini, trovando l’abitazione sottosopra. Anche il figlio Giovanni, unico altro presente nell’abitazione, era addormentato e ignaro dell’accaduto.

Pisa, grande paura per il presidente Corrado: la ricostruzione

Dalle prime ricostruzioni il rientro del figlio durante la notte avrebbe messo in fuga i ladri. Una parte della refurtiva sarebbe stata ritrovata nel giardino esterno.

Corrado sarebbe stato dunque narcotizzato e, ignaro di tutto, derubato nella propria abitazione. Non ci sono comunque state conseguenze né per il patron del Pisa né per il figlio. E parte della refurtiva sarebbe stata ritrovata. Rimane solo il grande spavento.