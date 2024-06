Da Zanetti a Dany Mota: ecco il Verona 2024-2025

Come sarà il Verona 2024-2025? Dal nuovo allenatore ai primi rumors come rinforzi: ecco i possibili colpi per rinforzare la squadra

E’ stata una stagione sofferta, ma dal finale incredibile, quella che ha vissuto il Verona. I gialloblu sembravano spacciati al termine del girone d’andata, in piena lotta retrocessione. Dopo una clamorosa rivoluzione nel mercato di gennaio, invece, Baroni è riuscito a portare a termine un miracolo, salvando con anticipo la squadra, mandandola a + 3 dalla terzultima.

Per la maggior parte degli addetti ai lavori sembrava impossibile pronosticarlo a metà stagione ed invece anche il prossimo anno il Verona giocherà nella massima serie e dovrà farlo puntando su rinforzi importanti nel mercato estivo. Per evitare di rimanere nuovamente invischiati così pericolosamente nella zona retrocessione bisognerà virare verso acquisti mirati.

Per la nostra rubrica di Calciomercato.it, dopo aver analizzato Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino, Genoa e Monza è arrivato il momento anche del Verona 2024-2025. Un focus utile per capire come potrà essere la squadra in vista della prossima stagione.

Il futuro allenatore

Come sempre partiamo dalla figura dell’allenatore e, proprio nella giornata di oggi, il Verona ha annunciato Paolo Zanetti come nuovo tecnico. Sarà lui a guidare i gialloblu dopo l’addio di Baroni che guiderà la Lazio. La sua ultima esperienza all’Empoli si è chiusa con un pessimo score di 5 sconfitte consecutive ed un 7-0 subito dalla Roma, motivo per cui questa nuova chance sarà un’opportunità per rilanciarsi.

Il budget

La scorsa estate il Verona investì poco più di 6 milioni di euro nel mercato estivo, risultando la penultima squadra nel campionato di Serie A. Poco di più ha fatto in inverno con circa 7 milioni, sistemando una rosa in seria difficoltà. Difficile ipotizzare che quest’anno i gialloblu vadano molto lontani da queste cifre, anche perché gli incassi, che lo scorso anno furono di ben 47 milioni di euro, non saranno così elevati.

La futura rosa

In questa stagione il Verona è sceso in campo con un 4-2-3-1 con Montipo; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Tra i più utilizzati anche Centonze, Silva, Swiderwski e nel finale di stagione anche Bonazzoli.

Tra i titolarissimi è stato già riscattato Tchatchoua per 3 milioni, così come Serdar per 4,5, Folorunsho è già tornato al Napoli, mentre Lazovic verrà rinnovato essendo in scadenza di contratto. Andrà valutato il riscatto di Centonze che supera i 4 milioni, mentre Swiderwski è già diventato un calciatore del Verona dopo la salvezza. Tornerà a Salerno Bonazzoli.

Vicino al rinnovo il secondo portiere Perilli, anche lui in scadenza di contratto, mentre in uscita sono 3 i nomi più attenzionati. Il primo è quello di Suslov, il cui agente ha dichiarato a TVPlay.it che ha intenzione di rimanere in Italia e che almeno 8 squadre sono interessate al suo profilo. Per ora solo contatti, ma tutto si deciderà dopo l’Europeo. Il secondo nome è ovviamente quello di Noslin, che piace molto alla Lazio e che potrebbe partire con l’inserimento anche di Cancellieri come contropartita. Infine Montipò, che stuzzica il Monza.

Proprio la possibile partenza del portiere, avrebbe spinto il Verona a cercare nuovi profili ed il più indicato in queste ore è quello di Devis Vasquez, 26enne di proprietà del Milan, che ha giocato in Serie B con l’Ascolti quest’anno. In avanti, invece, piace Dany Mota del Monza, il cui valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Infine, stuzzica anche il profilo di Sead Haksabanovic, ala sinistra montenegrina, all’occorrenza anche trequartista, che ha siglato 1 gol e 3 assist allo Stoke City quest’anno, prima di tornare in prestito al Celtic. Il suo valore si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro.