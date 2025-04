Gasperini alla Juve, l’annuncio che lascia pochi dubbi: “Sarà lui”

Super annuncio per la panchina della Juventus, Gian Piero Gasperini si prepara al grande salto: le dichiarazioni che preparano la nuova svolta bianconera

Campionato di Serie A, a sei giornate dalla conclusione, ancora aperto a qualsiasi soluzione, più o meno su tutti i fronti. Se per la vetta, il confronto è ormai tra Inter e Napoli, tiene banco anche una interessantissima corsa Champions. Con Atalanta e Juventus per il momento in vantaggio, per raggiungere gli altri due posti per la principale competizione europea del prossimo anno.

Fondamentale, per i bergamaschi, aver vinto lo scontro diretto con il Bologna, rafforzando il proprio terzo posto. Segue a ruota la Juventus, che ha riconquistato la quarta piazza nello scorso weekend sorpassando proprio i rossoblù. Positivo l’impatto di Igor Tudor in questa sua avventura bianconera, con sette punti in tre gare e un gioco magari non spettacolare ma un po’ più solido e concreto rispetto al periodo di Thiago Motta.

Ma per il tecnico croato, in ogni caso, sembra dura guadagnarsi la conferma. Come riportato da Marcello Chirico, ospite di ‘Calciomercato.it’ nei giorni scorsi, per Tudor il destino sembra segnato. Juventus che dunque sarà protagonista, con ogni probabilità, a pieno titolo del valzer degli allenatori. Che potrebbe riguardare nomi come Allegri e Conte. A Torino, però, potrebbe esserci, finalmente, la grande chance per Gian Piero Gasperini.

Juve, addio Tudor: Gasperini pronto a prendere il suo posto, l’annuncio di Fratini

Il tecnico di Grugliasco ha un contratto con l’Atalanta fino al 2026 ma ha già annunciato che non lo rinnoverà ulteriormente. Il che può far pensare che le strade con i nerazzurri possano separarsi anche prima. E la sua candidatura per la Juventus prende forza.

Michele Fratini, celebre talent scout, intervenuto ai microfoni di ‘Tuttojuve.com’ ha spiegato come l’eventualità si faccia sempre più probabile: “Tudor non resterà l’anno prossimo, la società potrebbe chiedergli di prendere posto di fianco al nuovo allenatore. Confermo che al 90% sarà Gasperini, ha già comunicato in maniera corretta la sua volontà all’Atalanta. E potrebbe essere l’ideale come allenatore per profili giovani come Thuram e Yildiz”.