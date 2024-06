DIRETTA Serie A, il valzer degli allenatori: Baroni in pole per la Lazio

In Serie A prosegue il valzer degli allenatori. Le ultime sui cambiamenti possibili che riguardano le squadre del campionato italiano

Sono giorni estremamente intensi quelli che stanno vivendo diversi club di Serie A, impegnati ad allestire la struttura in vista della prossima stagione. Ieri sono infatti arrivate due ufficialità importanti come quelle di Conte al Napoli e Italiano al Bologna, ma non è di certo finita qui.

Per Juventus e Milan sta per arrivare il momento degli annunci con Thiago Motta e Fonseca pronti a prendere posto in panchina. Altre però le realtà che pure dovranno cambiare rotta: dal Cagliari al Monza passando per l’intricata situazione della Lazio che ha già salutato Tudor dopo una manciata di mesi.

09:20 Situazione Monza: Nesta torna avanti Con Palladino passato alla Fiorentina anche il Monza cerca un nuovo allenatore. Nesta sorpassa Baroni che aspettava a dare risposta a Galliani proprio perché attendeva la vicenda Lazio e dà priorità a Lotito. Lo stesso Galliani ieri ha avuto un contatto per Nesta che quindi torna in pole, mentre su Pirlo ci sono stati solo sondaggi ma nulla di concreto.