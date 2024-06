Nesta o Baroni: Galliani ha scelto il prossimo allenatore del Monza | CM.IT

Arriva la decisione di Galliani per la panchina del Monza dopo l’addio di Palladino: intesa a un passo

Il Monza rompe gli indugi e vira con decisione su Alessandro Nesta per il dopo Palladino.

Accelerazione decisa del Ceo brianzolo Adriano Galliani per il tecnico della Reggiana, già bloccato nelle scorse settimane vista la volontà dell’ambizioso Palladino di provare il salto in una piazza più blasonata e l’accordo poi trovato nei giorni scorsi con la Fiorentina. Positivo l’incontro di mercoledì tra Galliani e Nesta, che a meno di sorprese sarà il prossimo allenatore del Monza come raccolto da Calciomercato.it. Fino a ieri pomeriggio l’ex difensore del Milan era stato scavalcato da Baroni nella lista di Galliani, prima del corteggiamento per l’ex Verona della Lazio dopo l’addio di Tudor.

Panchina Monza, fumata bianca per Nesta: sarà l’ex Milan il dopo Palladino

L’ad del Monza visti i tentennamenti di Baroni ha deciso così di accelerare le operazioni per Nesta, che veleggia verso la panchina del sodalizio biancorosso.

Da sistemare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca, che Galliani punta a trovare entro il weekend. La firma sul contratto e l’ufficialità potrebbero invece slittare all’inizio della prossima settimana. Per Nesta è pronto un accordo annuale fino al giugno 2025, con opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione vincolata alla salvezza del Monza. Galliani conosce benissimo il profilo del tecnico romano visti i trascorsi (vincenti) ai tempi del Milan, con Nesta che arriva dalla positiva stagione in Serie B alla guida della Reggiana.