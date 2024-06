Monza, la Lazio rovina i piani di Galliani per il post Palladino | CM.IT

Al momento sembra ristretta a due candidati la corsa per la panchina del Monza: ma c’è di mezzo anche la Lazio

Sarà divorzio tra la Lazio e Igor Tudor, con il rapporto destinato a esaurirsi dopo poco mesi viste le divergenze con Lotito e la dirigenza.

A questo punto è scattato il toto sostituto per la panchina biancoceleste, dove sotto la lente d’ingrandimento del patron Lotito figura anche Marco Baroni che ha lasciato nei giorni scorsi il Verona. Il tecnico toscano resta un candidato forte anche per il Monza e ha incontrato martedì Galliani a Firenze. Il Ceo brianzolo è in pressing su Baroni, che ha sorpassato Nesta nella lista di gradimento della dirigenza biancorossa come raccolto da Calciomercato.it. L’ex mister di Verona e Lecce, prima di decidere e dare una risposta alla dirigenza biancorossa, si è preso qualche giorno di riflessione e dietro ai tentennamenti di Baroni potrebbe esserci a questo punto proprio la Lazio.

Tra Baroni e Nesta: le ultime sulla panchina del Monza

In alternativa per il Monza resta sempre viva la pista Nesta, bloccato da Galliani già prima della separazione con Palladino e appunto che si liberasse Baroni.

Nel testa a testa tra i due potrebbe quindi a questo punto spuntarla l’attuale allenatore della Reggiana se il ‘rivale’ accettasse la corte della Lazio. Al momento non risulta invece un interesse concreto per un altro ex rossonero come Andrea Pirlo (che dovrebbe restare alla guida della Sampdoria), da monitorare invece il profilo di Juric considerando gli ottimi uffici con il suo entourage e le difficoltà del croato a trovare una nuova panchina in linea con le sue ambizioni dopo l’addio al Torino.