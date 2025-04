Destinazione a sorpresa per Osimhen: intreccio con il Real Madrid

In casa Napoli c’è al momento solo una cosa scontata: l’addio a titolo definitivo di Victor Osimhen nel prossimo calciomercato estivo.

Il nigeriano non vestirà mai più la maglia azzurra, anche perché i rapporti tra le parti sono oramai marci. L’ex numero 9 dei partenopei farà comunque tirano a Castelvolturno al termine di questa stagione, ma giusto per liberare il suo armadietto dalle ultimissime cose. Oramai certi di questo epilogo, nel corso di queste settimane sono stati ipotizzati tanti scenari futuri per Osimhen, anche in Serie A, ma un clamoroso intreccio con il Real Madrid porterebbe il nigeriano a firmare nuovamente all’estero per una delle più grandi squadre d’Europa.

Futuro Osimhen: c’è lo zampino del Real Madrid

In estate il Napoli potrà contare sugli introiti della cessione di Victor Osimhen, anche perché il nigeriano non vestirà mai più la maglia azzurra, salvo incredibili colpi di scena. Le strade sono dunque destinate a separarsi, con Aurelio De Laurentiis che ovviamente ha intenzione di cedere l’attaccante solo ed unicamente al miglior offerente.

L’idea è quello di lasciarlo partire alle cifre della clausola rescissoria, ovvero 75 milioni di euro, ma l’impressione è che il presidente azzurro potrebbe accontentarsi anche di una cifra pari o di poco inferiore a questa. Nel corso di queste settimane per Osimhen si è parlato di un possibile futuro in Serie A, alla Juventus, ma il nigeriano è invece destinato ad andare ancora una volta via dall’Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, Victor Osimhen potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del Borussia Dortmund nel prossimo calciomercato estivo. Il tutto per via del Real Madrid, che potrebbe coinvolgere in questa maxi operazione proprio l’attaccante ed il Napoli, che non sta aspettando altro che l’occasione (e l’offerta) giusta per scaricarlo e reinvestire i soldi per andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte.

Osimhen dipende dal Real Madrid: il motivo

Victor Osimhen potrebbe finire al Borussia Dortmund per via del Real Madrid. È questo l’incredibile intreccio di calciomercato che potrebbe verificarsi la prossima estate. È conseguenza diretta a questa notizia chiedersi il perché, ma i più scaltri potrebbero già averlo capito il motivo per il quale il club tedesco potrebbe finire sulle tracce del nigeriano.

Stando ai colleghi di DefensaCentral, infatti, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Serhou Guirassy, numero 9 del BVB che anche in questa stagione si è messo in mostra a suon di gol. L’idea di Florentino Perez è quella di regalare al nuovo allenatore dei Blancos un attaccante prolifico, e il guineano sotto questo punto di vista sarebbe perfetto. Semmai questo scenario dovesse concretizzarsi il Borussia Dortmund si metterebbe alla ricerca di un nuovo attaccante: e quale occasione migliore se non Victor Osimhen? Staremo a vedere.