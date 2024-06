Lazio, dal ritorno di Sarri a Baroni: tutti i nomi del dopo Tudor

Diverse piste in panchina per la Lazio per il dopo Tudor: ci sono le ipotesi del ritorno di Sarri e Baroni, ma non solo

Rottura conclamata tra la Lazio e Tudor, con la risoluzione del contratto in arrivo, ipotesi verso la quale spinge forte il club. Una situazione che ovviamente conduce il club biancoceleste alla ricerca di un nuovo allenatore, con diverse ipotesi sul piatto.

Progetto tecnico già da ricominciare alla Lazio, con il clima pesante emerso attorno a Tudor già alla fine del campionato, come raccontato da Calciomercato.it. E adesso, si potrebbe ripartire proprio da Maurizio Sarri, dimissionario a marzo e che aveva lasciato il posto al croato. Da capire quali margini ci sarebbero per ricostruire la fiducia tra lui e la squadra, viste le modalità dell’addio meno di tre mesi fa.

Altre ipotesi conducono a Stefano Pioli, altro possibile ritorno, a quasi dieci anni di distanza, e a Ivan Juric, nome già accostato ai capitolini. Occhio poi a Marco Baroni, che ha avuto contatti con il Monza, ma ha preso tempo. Da non sottovalutare la soluzione “interna”, con la promozione dalle giovanili di Tommaso Rocchi. Tra i tecnici liberi su piazza, ci sono anche Gennaro Gattuso e Massimiliano Allegri, allenatori che al momento non sono in corsa e complicati per diversi motivi.