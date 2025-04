Juventus, clausola nel contratto: via Giuntoli e Conte in panchina

Tutti sotto esame alla Juve per il finale di campionato: senza la qualificazione in Champions, si andrebbe verso una nuova rivoluzione

Il tonfo in casa del Parma potrebbe costare carissimo alla Juventus nella corsa per un posto alla prossima Champions League.

Brusca frenata per la squadra di Igor Tudor, alla prima sconfitta sulla panchina bianconera dopo le due vittorie contro Genoa e Lecce e al pareggio sul campo della Roma. La Juve non può sbagliare nel prossimo impegno di campionato all’Allianz Stadium con il fanalino di coda Monza, prima delle due trasferte di fuoco contro Bologna e Lazio. Tudor su gioca la riconferma, mentre sotto osservazione c’è anche il lavoro di Cristiano Giuntoli. Senza Champions a rischiare (ridimensionamento o addirittura divorzio) è anche l’attuale capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Chirico su Giuntoli: “C’è una clausola per rescindere. Mi dicono che Conte sia già fatto”

Marcello Chirico, giornalista che segue da vicino le dinamiche bianconera, svela un importante retroscena sul futuro alla Continassa dell’ex dirigente del Napoli: “La Juve potrebbe esercitare una clausola nel contratto quinquennale di Giuntoli dove si dice che, se al terzo anno le due parti non sono soddisfatte del lavoro svolto, possono rescindere il contratto. Penso che questa sia una clausola che la Juventus eserciterà nel caso in cui non si andasse in Champions League”, ha sottolineato intervenendo a ‘Controcalcio’.

Chirico successivamente prosegue facendo il punto sulla panchina della Juventus, con un nome sempre al centro dei desideri della società bianconera: “Ovviamente diamo un 5% o un 10% a Tudor, concediamoglielo in questo momento. Però il 90% è di Conte. Se oggi facciamo una scommessa, io metto 1000 euro sul nome di Antonio, oggi allenatore del Napoli. Dalle fonti che ho, uno mi ha addirittura detto che è già fatta. Gli ho risposto che secondo me è esagerato, anche se mi hanno detto che l’hanno già fatto. Alla Juventus hanno nella testa per la prossima stagione Conte in panchina e Chiellini Direttore sportivo“, conclude il giornalista.