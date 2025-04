Inter, Inzaghi resta: rinforzo dall’Arsenal per convincerlo

In casa Inter c’è da fare i conti con una stagione a dir poco complicata e ricca di impegni. In tal senso, però, la svolta arriva con la conferma di Simone Inzaghi e con un importante colpo che arriva dall’Arsenal.

Sono tanti gli impegni che ha all’orizzonte la squadra di Simone Inzaghi. L’obiettivo, sin dall’inizio della stagione, per ammissione di tutte le parti in causa, era quello di realizzare un triplete che sarebbe stato storico. Tale sogno, però, si è scontrato con la realtà nella maniera più brutale possibile, con i nerazzurri che in Coppa Italia hanno patito una pesantissima eliminazione per mano del Milan con un netto ed inequivocabile 3-0. Vietato, però, abbassare la guardia, dal momento che si sta facendo largo lo spauracchio degli zero titoli.

In campionato, infatti, l’Inter è a pari punti con il Napoli, che ha un calendario più facile e meno impegni da affrontare. In Champions League, invece, l’ostacolo Barcellona fa tremare i polsi. Nonostante tutto questo, però, arrivano delle informazioni importanti proprio a proposito del futuro di Inzaghi. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex Lazio sarà confermato e rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri anche in caso di zero titoli. E per convincerlo arriva un primo rinforzo direttamente dall’Arsenal che può essere molto interessante.

L’Inter guarda in casa Arsenal: ritorno di fiamma interessante

In estate i nerazzurri dovranno fare i conti, a prescindere dai risultati che saranno conseguiti entro la fine di questa stagione, con una sorta di mini rivoluzione. Il fondo Oaktree, infatti, punta a svecchiare la squadra per rendere il progetto più sostenibile a lungo termine. In tal senso, con Acerbi e De Vrij che hanno il contratto in scadenza, a quanto pare l’Inter potrebbe seriamente tornare alla carica per Jakub Kiwior. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di calciomercato, sul proprio account X, infatti, i nerazzurri stanno seguendo con vivo interesse di nuovo il profilo del difensore ex Spezia, che all’Arsenal sta trovando poco spazio e che potrebbe seriamente rilanciarsi in Serie A. Campionato in cui ha già dimostrato di poter fare la differenza, come si suole dire. Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro e sarebbe un innesto a dir poco funzionale al progetto di Simone Inzaghi.

Il polacco, infatti, può agire, nella difesa a tre nerazzurra, sia da perno centrale che da braccetto di sinistra, oltre che da diga davanti alla linea difensiva. Per questo potrebbe essere una dimostrazione di forza l’acquisizione di Kiwior per l’Inter per convincere Inzaghi sulle ambizioni di questa realtà.